Запуск ракеты американской компании Astra снова завершился неудачей

Новый тестовый пуск ракеты-носителя американской частной компании Astra завершился неудачей. Спустя несколько минут после старта с космодрома на Аляске у нее отключились двигатели.

«Каждый запуск, удачный или нет, дает нам возможностью учиться. Наша команда изучит данные и использует эту информацию для нашего следующего запуска», - сказано на странице компании в Twitter.

Ракета должна была доставить груз на орбиту, но два предыдущих пуска также провалились. Еще одна попытка запланирована на конец этого года.

Длина ракеты-носителя компании Astra составляет около 12 метров. Разработчики надеются, что ее дешевизна и малые размеры обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.