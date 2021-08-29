Новый рекорд: Россия показала лучшее время при переправе через горную реку на конкурсе «Эльбрусское кольцо»

Команда России установила новый рекорд на конкурсе АрМИ-2021 среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо». Военнослужащие перешли горную реку по параллельной переправе за 6 минут и 48 секунд.

В ходе специальной задачи «Параллельная переправа» военнослужащие переходили на противоположный берег над рекой, опираясь ногами на двойную нижнюю веревку и удерживаясь руками за двойную верхнюю веревку.

«Самое лучшее время при переправе через горную реку Баксан в Баксанском ущелье показала команда России, установив новый рекорд в 6 минут 48 секунд, побив рекорд в 8 минут 20 секунд, который установила команда Узбекистана в 2020 году», — рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Второй результат показала команда Узбекистана — 7 минут 19 секунд. Команда Казахстана переправилась через горную реку за 8 минут 25 секунд.