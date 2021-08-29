Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Точность и спокойствие: команда РФ громко заявила о себе на втором этапе конкурса «Снайперский рубеж»

Анна Берестовая
Дария Сенникова
23:52 29.08.2021
Участники конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» рассказали о втором этапе соревнования в Белоруссии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Ровное дыхание и плавный спуск - российская команда на втором этапе конкурса «Снайперский рубеж» на полигоне Брестский заявляет о себе громко. Расстояние до мишеней от 400 до 800 метров. Это средняя дистанция. Все пули ложатся точно в цель.

У нас все шансы на лидерство. В команде не просто лучшие стрелки подразделений. Характер - вот, где все внимание командира при наборе группы. Работа на «рубеже» ведется круглыми сутками, времени на раскачку нет и не будет.

«То есть он должен спокойно войти в упражнение, выполнить его и так же из него выйти. Есть люди вспыльчивые, они не очень подходят», - поделился командир российской команды на конкурсе «Снайперский рубеж».

За балаклавами эмоции скрыть легче, но российская команда сохраняет спокойствие даже в те моменты, когда любое неосторожное движение может лишить надежды на призовое место. Выстоять на «Снайперском рубеже» становится все сложнее. В этот раз на изучение мишенной обстановки на поле дали всего 60 секунд.  

Примерно за минуту корректировщик изучает расположение на поле пяти мишеней. У стрелка есть всего шесть патронов и три минуты на безошибочное попадание. Тренировки проходят даже в дождь и в неудобных положениях. 

А ведь для победы нужно учитывать множество других факторов: направление и силу ветра, атмосферное давление и влажность. Корректировщик, используя лазерный дальномер, постоянно дает баллистические поправки. Он - глаза, снайпер - руки.  

В этом году «Снайперский рубеж» в Белоруссии не похож ни на один из прошлых конкурсов для стрелков. Его участники - а это исключительно спецназ - стреляют не из привычных полуавтоматических СВД, а из винтовок с продольно-скользящим затвором. Каждая из них настоящий эксклюзив.  

«По сравнению с прошлым годом изменено положение вообще  проведения этого конкурса на 90 процентов. Видим, что в правильном направлении начали двигаться», - оценил командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь Вадим Денисенко.

Для части упражнений сократили время на подготовку, уменьшили размеры мишеней, увеличили дистанции до целей. Впрочем, одним из сложнейших испытаний для гостей из южных стран стала акклиматизация.

«Комфортная температура это +25 градусов. У нас здесь установлен  обогреватель. Также раздали теплые спальные мешки. Иначе нам бы было холодно, ведь Шри-Ланка - жаркая страна», - рассказал участник команды из Шри-Ланки Хасита Аррияратна.

Впереди у снайперов работа целыми командами, а не в парах, как привыкли. И именно заключительный этап покажет, станут ли россияне лучшими. Вместе с нами за попадание в тройку сильнейших борются стрелки из Белоруссии, Узбекистана и Китая.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:52 Армия
Видео
Точность и спокойствие: команда РФ громко заявила о себе на втором этапе конкурса «Снайперский рубеж»
22:45 Армия
Видео
Личный состав, бронетехника и полевой госпиталь: под Костромой прошло масштабное десантирование медиков ВДВ
21:57 Армия
Видео
Российская команда лидирует во всех номинациях на конкурсе «Авиадартс-2021»
20:40 Спорт
Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу
20:28 В стране и мире
Видео
Многоэтажный дом в Милане объят огнем: видео
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.