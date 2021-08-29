Точность и спокойствие: команда РФ громко заявила о себе на втором этапе конкурса «Снайперский рубеж»

Ровное дыхание и плавный спуск - российская команда на втором этапе конкурса «Снайперский рубеж» на полигоне Брестский заявляет о себе громко. Расстояние до мишеней от 400 до 800 метров. Это средняя дистанция. Все пули ложатся точно в цель.

У нас все шансы на лидерство. В команде не просто лучшие стрелки подразделений. Характер - вот, где все внимание командира при наборе группы. Работа на «рубеже» ведется круглыми сутками, времени на раскачку нет и не будет.

«То есть он должен спокойно войти в упражнение, выполнить его и так же из него выйти. Есть люди вспыльчивые, они не очень подходят», - поделился командир российской команды на конкурсе «Снайперский рубеж».

За балаклавами эмоции скрыть легче, но российская команда сохраняет спокойствие даже в те моменты, когда любое неосторожное движение может лишить надежды на призовое место. Выстоять на «Снайперском рубеже» становится все сложнее. В этот раз на изучение мишенной обстановки на поле дали всего 60 секунд.

Примерно за минуту корректировщик изучает расположение на поле пяти мишеней. У стрелка есть всего шесть патронов и три минуты на безошибочное попадание. Тренировки проходят даже в дождь и в неудобных положениях.

А ведь для победы нужно учитывать множество других факторов: направление и силу ветра, атмосферное давление и влажность. Корректировщик, используя лазерный дальномер, постоянно дает баллистические поправки. Он - глаза, снайпер - руки.

В этом году «Снайперский рубеж» в Белоруссии не похож ни на один из прошлых конкурсов для стрелков. Его участники - а это исключительно спецназ - стреляют не из привычных полуавтоматических СВД, а из винтовок с продольно-скользящим затвором. Каждая из них настоящий эксклюзив.

«По сравнению с прошлым годом изменено положение вообще проведения этого конкурса на 90 процентов. Видим, что в правильном направлении начали двигаться», - оценил командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь Вадим Денисенко.

Для части упражнений сократили время на подготовку, уменьшили размеры мишеней, увеличили дистанции до целей. Впрочем, одним из сложнейших испытаний для гостей из южных стран стала акклиматизация.

«Комфортная температура это +25 градусов. У нас здесь установлен обогреватель. Также раздали теплые спальные мешки. Иначе нам бы было холодно, ведь Шри-Ланка - жаркая страна», - рассказал участник команды из Шри-Ланки Хасита Аррияратна.

Впереди у снайперов работа целыми командами, а не в парах, как привыкли. И именно заключительный этап покажет, станут ли россияне лучшими. Вместе с нами за попадание в тройку сильнейших борются стрелки из Белоруссии, Узбекистана и Китая.