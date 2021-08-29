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Личный состав, бронетехника и полевой госпиталь: под Костромой прошло масштабное десантирование медиков ВДВ

Олег Лавров
22:45 29.08.2021
Впервые в истории ВДВ, парашютным способом к месту выполнения задачи был доставлен  аэромобильный госпиталь с полным штатом медиков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С улыбками на лицах и  парашютами за спиной на борт Ил-76 двумя потоками зашли девушки медицинского отряда ВДВ. На аэродроме Иваново-Северный их готовят к  проведению уникальной спецоперации.

Самолеты в небе, десант в готовности. Загорается зеленая лампочка, звучит команда «Пошел!».

Сначала на многокупольных  парашютных системах под Костромой десантировалась авто и бронетехника. Следом - 25 платформ с современным медицинским оборудованием.

Масштаб операции поражает: личный состав и аппаратура десантируются сразу из 17 самолетов Ил-76. Особо ответственная задача - спуск медицинского оборудования, так как оно очень восприимчиво к ударам и вибрациям.

В контейнерах - аппараты ИВЛ, УЗИ, анализаторы крови, мониторы интенсивного наблюдения и рентген-аппараты. С последних бортов десантировались  врачи и медсестры. Так, впервые в истории ВДВ, парашютным способом к месту выполнения задачи был доставлен  аэромобильный госпиталь с полным штатом медиков.

После приземления десантники на нескольких  БМД собрали контейнеры, погрузили ящики с медицинским оборудованием на броню и доставили их в полевой госпиталь, где  уже проверили  сохранность аппаратуры. Все оказалось в целостности.  

Для некоторых врачей-специалистов этот прыжок был первым, они совершили его в тандеме с профессионалами. А у медсестры ВДВ Кристины Ворониной - это был 22-й прыжок.

Полевой госпиталь обеспечен запасом медикаментов и  продовольствия на 150 человек. На  развертывание медучреждения в поле у десантников ушло несколько часов.

На следующий день госпиталь начал принимать первых пациентов. В нем  есть кабинеты всех специалистов госпиталя Ивановской дивизии ВДВ.

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