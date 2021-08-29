Личный состав, бронетехника и полевой госпиталь: под Костромой прошло масштабное десантирование медиков ВДВ

С улыбками на лицах и парашютами за спиной на борт Ил-76 двумя потоками зашли девушки медицинского отряда ВДВ. На аэродроме Иваново-Северный их готовят к проведению уникальной спецоперации.

Самолеты в небе, десант в готовности. Загорается зеленая лампочка, звучит команда «Пошел!».

Сначала на многокупольных парашютных системах под Костромой десантировалась авто и бронетехника. Следом - 25 платформ с современным медицинским оборудованием.

Масштаб операции поражает: личный состав и аппаратура десантируются сразу из 17 самолетов Ил-76. Особо ответственная задача - спуск медицинского оборудования, так как оно очень восприимчиво к ударам и вибрациям.

В контейнерах - аппараты ИВЛ, УЗИ, анализаторы крови, мониторы интенсивного наблюдения и рентген-аппараты. С последних бортов десантировались врачи и медсестры. Так, впервые в истории ВДВ, парашютным способом к месту выполнения задачи был доставлен аэромобильный госпиталь с полным штатом медиков.

После приземления десантники на нескольких БМД собрали контейнеры, погрузили ящики с медицинским оборудованием на броню и доставили их в полевой госпиталь, где уже проверили сохранность аппаратуры. Все оказалось в целостности.

Для некоторых врачей-специалистов этот прыжок был первым, они совершили его в тандеме с профессионалами. А у медсестры ВДВ Кристины Ворониной - это был 22-й прыжок.

Полевой госпиталь обеспечен запасом медикаментов и продовольствия на 150 человек. На развертывание медучреждения в поле у десантников ушло несколько часов.

На следующий день госпиталь начал принимать первых пациентов. В нем есть кабинеты всех специалистов госпиталя Ивановской дивизии ВДВ.