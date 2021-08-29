Грохот выстрелов и миллиардные контракты: как прошел форум «Армия» и какие рекорды поставили участники АрМИ

«Боевые действия» в мирное время. В небе одна ракета сбивает другую, а на земле боевая машина поддержки танков оглушительными выстрелами поражает мишени. Такое можно увидеть лишь раз в году - на Международном военно-техническом форуме «Армия - 2021».

Все возможности сверхманевренного истребителя Су-35С показывают «Русские витязи». Это не шоу-программа, а динамический показ для гостей форума, в первую очередь для потенциальных покупателей, иностранных делегаций и военных атташе.

Развитие экономики и международных отношений в сфере обороны - основные цели МВТФ «Армия - 2021». На центральной аллее конгрессно-выставочного центра находились 95 флагов - по числу иностранных делегаций. Со сцены к участникам форума обратился верховный главнокомандующий.

«России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам. Все последние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения и долгосрочную программу развития оборонно-промышленного комплекса. Наша армия и флот активно модернизируются, получают вооружения и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов - это больше, чем в других ядерных странах мира», - сказал Владимир Путин.

Танк «Армата», комплекс ПВО «Панцирь-С», роботы-саперы, беспилотники. Это эксклюзивный показ для лидеров двух стран: президента России Владимира Путина и короля Иордании Абдаллы Второго. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Аммана началось еще в 1970-х годах. Россия построила в Иордании завод по производству гранатометов, поставила местным ВВС два военно-транспортных самолета и четыре вертолета.

На прямую связь с подмосковным парком «Патриот» вышли Северодвинск, Санкт-Петербург и Комсомольск-на-Амуре. Президент России и министр обороны дали старт строительству четырех подлодок новейшей разработки и двух корветов.

В среду Сергей Шойгу лично осмотрел площадку форума. Начал с аэродрома в Кубинке. Увидел министр, в частности, многофункциональный самолет Л-410, при необходимости способный стать пассажирским, медицинским или грузовым. Но главная его особенность - управление разведывательными беспилотниками в небе.

Десятки тысяч образцов техники, и не только военного назначения. Отдельная площадка была выделена для ОПК. Перевод производства в гражданское русло - один из приоритетов экономической политики России. Сергей Шойгу внимательно осмотрел разработки, которые скоро могут пойти в производство. Например, новейшие мобильные медицинские комплексы.

В этом году на форуме были представлены 230 единиц новейшей техники. Многие из них в дальнейшем примут на вооружение.

Яркое белое пятно в зелени боевых машин - это плавающий бронетранспортер БТ-3Ф для ведения боя и переброски военнослужащих в условиях крайнего севера. В отличие от сухопутных машин его вместительность увеличена в разы - в БТ-3Ф помещаются 18 человек. Бронетранспортер предназначен для движения в арктической зоне. Он не утонет при шторме до трех баллов. А еще имеет квадрокоптер на проводе - для разведки. Провод нужен для бесперебойной работы дрона. Фактически, он может летать и не приземляться, пока включен двигатель БТР.

Еще одна новинка, представленная на форуме, это тяжелая огнеметная система нового поколения ТОС-2, выстрелом одного реактивного снаряда она выжигает пространство размером с футбольное поле. А поступивший этой зимой в армию артиллерийский комплекс звуковой разведки «Пенициллин» по звуку определяет огневые позиции врага.

В год науки и технологий на форуме организовали тематический кластер. Крохотный дрон «Муха» создали инженеры технополиса «Эра». Его можно использовать даже в самых тесных помещениях. Искусственный интеллект внедрили в новейший российский танк «Армата». Он будет отвечать за управление и наведение целей. Решение стрелять или не стрелять останется за командиром.

За неделю площадки в парке «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка посетили более одного миллиона семисот тысяч посетителей. Итоги подвел начальник Генштаба ВС РФ. За вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса он наградил 13 предприятий.

«Наши боевые системы, которые находятся на вооружении ВС РФ, несут дежурство, ночью, днем, на земле и в море, космосе. Это стало возможным благодаря тому, что предприятия ОПК добросовестно, качественно и в срок выполняют гособоронзаказ», - сказал начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

И такими заказами Минобороны обеспечит предприятия работой на годы вперед. В дни форума его участники заключили 40 государственных контрактов на 500 миллиардов рублей. Российская техника впечатлила и иностранцев. На экспорт уйдут комплексы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, авиация и боеприпасы на сумму более двух миллиардов евро.

А на каменистые трассы в это время из пустыни Такла-Макан ветер приносил песок. Присутствующие люди в ковидных скафандрах дополняли картину и создавали иллюзию нахождения на другой планете. В таких условиях проходил конкурс «Чисто небо». В нем участвовали Россия, Китай, Белоруссия, Узбекистан, Египет и Венесуэла.

Лидировавшие после первого этапа хозяева полигона, выстрелили «в молоко» и дали шанс соперникам. Им сполна воспользовалась наша команда. Сборная России привезла в Китай бронеавтомобили «Тайфун-ПВО». Они еще не стоят на вооружении в нашей армии, но уже участвуют в Международных армейских играх. И справляются со своей задачей.

Судьи запускают в небо очередную ракету-мишень. Она летит на околозвуковой скорости. Следует отличный выстрел нашей команды, и есть прямое попадание точно в цель, несмотря на то, что по регламенту конкурса допускается сближение с мишенью на расстояние до пяти метров. Позади уже два этапа конкурса, впереди - решающий заезд «Эстафета».

В Китае проходят сразу три конкурса. Специально для Армейских игр, придуманных в России, на полигоне Корла построили трибуны и трассы, по которым буквально пролетели наши БМП-3

Боевые машины даже не сбавляли скорость перед водной преградой, но на всякий случай сухопутные войска Китая держали наготове целую спасательную команду. Ее мощности хватит, чтобы вытянуть из воды даже танк.

Помимо России, все команды выступали на китайской технике - аналогах нашей БМП-2. Водную преграду с первого раза преодолели не все.

Участники соревнований в Китае проживают на военной базе. Питаются все в одной столовой. Каждый стол огорожен прозрачным экраном, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В этом году АрМИ проходят уже в 11 государствах. Это рекорд. Впервые хозяином сразу двух этапов стал Вьетнам - здесь проходят соревнования аварийно спасательных формирований и снайперов. В Ханое российской сборной пришлось две недели тренироваться в отеле, в условиях строгого карантина.

Армейские игры принимает и самое большое государство Африки - Алжир. В страну приехали лучшие военные кинологи. На стадионе, который специально для соревнований по дог-биатлону на играх построили алжирские военные, можно почувствовать одновременно средиземноморский бриз и дыхание Сахары.

«Глубина» - конкурс для военных водолазов. Он проходит на территории Ирана и акватории оманского залива. Водолазы спасают экипажи условных субмарин и решают подводные ребусы.

Впервые участники АрМИ состязались в Катаре. Там прошел конкурс «Дорожный патруль». Военные автоинспекторы из России лучше всех выполнили полицейский разворот и уже вернулись домой с медалями и кубком.

Этап «Страж порядка» состоялся в Сербии. И это, кстати, тоже премьера. РФ представляла военная полиция.

Уже 15 мировых рекордов АрМИ установлены к экватору соревнований. Сразу четыре из них на одном этапе - в Новосибирске. Среди них «Устройство засады», и прохождение «Тропы разведчика».

В Рязани была бескомпромиссная гонка боевых машин десанта. Команда Китая буквально вытолкала соперников с трассы, а казахский экипаж потерял гусеницу. Там же, в Рязани, наши летчики быстрее всех нашли и уничтожили цели в конкурсе «Авиадартс».

В подмосковном Алабино стоит лязг траков, рев танковых двигателей и восторженные аплодисменты. Там проходит «Танковый биатлон». Зрители ликованием встречают каждое попадание 125-миллиметровых орудий.

Всего - 19 сборных, разбитых на два дивизиона. Бал правят российские экипажи. Один из них почти повторил рекорд скорости, установленный в прошлом году, разогнавшись до 83 километров в час. До высшего достижения не хватило всего одного километрового деления на спидометре.

Все три наших танка обосновались на промежуточном пьедестале, показав лучшее время своих заездов. Среди преследователей - экипажи из Китая, они привезли в Россию свои танки. Далее расположились команды Белоруссии и Казахстана. Впереди - самые престижные и зрелищные «Эстафетные гонки». И еще целая неделя военной олимпиады. В ней участвуют представители более 40 стран, которые сражаются за медали на полигонах сразу трех частей света. И показывают, что им подвластны любые стихии. Выходят на старт на земле, на воде, под водой и даже в небе.