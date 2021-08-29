Грузовик перевернулся на Калужском шоссе в Москве

На Калужском шоссе в Москве перевернулся грузовик. Из-за ДТП движение по магистрали в сторону области оказалось перекрыто. Инцидент произошел на 33-м километре шоссе в районе деревни Десна, сообщает столичный Дептранс на своей странице в социальных сетях.

«Перекрыто движение по Калужскому шоссе в сторону области. Движение транспорта осуществляется по дублеру Калужского шоссе», - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, водитель большегруза не справился с управлением.