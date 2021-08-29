Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Грузовик перевернулся на Калужском шоссе в Москве

Ян Брацкий
20:15 29.08.2021
Движение в сторону области временно осуществляется по дублеру Калужского шоссе.
Грузовик перевернулся на Калужском шоссе в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
Читайте нас на:

На Калужском шоссе в Москве перевернулся грузовик. Из-за ДТП движение по магистрали в сторону области оказалось перекрыто. Инцидент произошел на 33-м километре шоссе в районе деревни Десна, сообщает столичный Дептранс на своей странице в социальных сетях.

«Перекрыто движение по Калужскому шоссе в сторону области. Движение транспорта осуществляется по дублеру Калужского шоссе», - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, водитель большегруза не справился с управлением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:15 В стране и мире
Грузовик перевернулся на Калужском шоссе в Москве
18:51 В стране и мире
Видео
«Сопутствующий урон»: военкор оценил действия США в Кабуле
17:43 В стране и мире
Видео
Пентагон подтвердил, что США нанесли удар в Кабуле из-за угрозы со стороны ИГ*
17:10 В стране и мире
На АрМИ-2021 установлено более 20 мировых рекордов за неделю
16:17 Армия
Шойгу рассказал о соревновании с Герасимовым на трассе танкового биатлона
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.