Житель Новосибирска открыл стрельбу по соседям

Нетрезвый житель Новосибирской области открыл стрельбу по соседям из окон собственной квартиры. В результате пострадали пятеро местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошел в 13:00 по московскому времени на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска.

«Подозреваемый из окна собственной квартиры из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории. В результате противоправных действий мужчины пострадали пять человек, двух из них доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи», - говорится в сообщении на официальном сайте СК.

Стрелка оперативно задержали подоспевшие наряды полиции, в его отношении возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд назначит мужчине меру пресечения. В квартире задержанного произвели обыск, изъяли оружие и документы. Расследование уголовного дела продолжается.