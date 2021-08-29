На АрМИ-2021 установлено более 20 мировых рекордов за неделю

За первую соревновательную неделю в семи конкурсах Армейских международных игр-2021 участникам удалось установить более 20 мировых рекордов, 13 из которых остались за командой РФ, а оставшиеся 8 – за представителями КНР и Узбекистана, сообщает Минобороны России.

В первый день соревнований международная судейская коллегия зафиксировала сразу 8 рекордов в четырех конкурсах. Половина из них принадлежит военнослужащим, которые выступают в конкурсах «Мастера автобронетанковой техники», еще 4 рекорда установлены в состязаниях «Военное ралли», «Морской десант» и «Военно-медицинская эстафета».

Всего за три дня состязания «Отличники войсковой разведки» было установлено 6 рекордов, 4 из них принадлежат команде России. Также за неделю удалось зафиксировать рекорды в конкурсах «Авиадартс» и «Эльбрусское кольцо».

В настоящий момент 9 из 34 конкурсов АрМИ-2021 завершены.

Напомним, Армейские международные игры-2021 проходят на территории 11 государств. В их числе: Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия и Узбекистан. Всего в соревнованиях принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.