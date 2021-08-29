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Шойгу: дальность уничтожения дронов комплексом «Панцирь» увеличена на 30 процентов

Ян Брацкий
16:04 29.08.2021
Помимо ЗРПК на вооружении российской армии есть средства радиоэлектронной борьбы для уничтожения беспилотников.
Шойгу: дальность уничтожения дронов комплексом «Панцирь» увеличена на 30 процентов
© Фото: Минобороны России
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Дальность уничтожения беспилотников зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь» увеличена на 30 процентов. В этом заверил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Новый "Панцирь", который мы тут совсем недалеко поставили в таком эксклюзивном полузакрытом варианте, у которых уже существенно увеличена дальность их обнаружения от беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили», - сказал министр в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что для борьбы с БПЛА вероятного противника у российских ВС есть системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), «когда летел-летел, и вдруг как парализованный голубь то ли на провода сел где-то, то ли еще чего-то».

Созданный в России «Панцирь-СМ» является глубоко модернизированной версией «Панцирь-С». Комплекс получил не только улучшенное вооружение, но и приборы, позволяющие эффективно обнаруживать, сопровождать и поражать цели на дальних подступах.

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