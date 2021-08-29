Путин посетит космодром Восточный

Российский лидер Владимир Путин планирует посетить космодром Восточный после своей поездки во Владивосток.

На следующей неделе президент РФ отправится во Владивосток, где примет очное участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили в эфире телеканала «Россия 1». Последний раз Путин приезжал на «Восточный» в сентябре 2019 года.

Напомним, ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее сообщалось, что космодром Восточный установил рекорд по ракетным пускам в текущем году. Показатель 2018 года превышен в два раза. Тогда было произведено два пуска ракет-носителей «Союз-2».

В 2021 году по состоянию на первое июля с космодрома состоялось уже четыре пуска – 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля.