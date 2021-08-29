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СМИ: афганский певец Фавада Андараби убит талибами*

Майя Мусиенко
11:41 29.08.2021
В своих песнях артист поддерживал противников радикального движения  
СМИ: афганский певец Фавада Андараби убит талибами*
© Фото: РИА Новости
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Боевики признанной террористической в России группировки «Талибан»*, захватившие власть в Афганистане, в субботу убили исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом сообщил телеканал Times Now со ссылкой на родственников певца.   

По информации СМИ, музыканта вывели из дома в Баглане и расстреляли. Эти сообщения подтвердил сын Андараби.    

В своих произведениях певец выражал поддержку противникам «Талибана»*. Большинство лидеров радикального движения считали, что творчество музыканта «противоречит исламу».

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ. 

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