СМИ: афганский певец Фавада Андараби убит талибами*

Боевики признанной террористической в России группировки «Талибан»*, захватившие власть в Афганистане, в субботу убили исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом сообщил телеканал Times Now со ссылкой на родственников певца.

По информации СМИ, музыканта вывели из дома в Баглане и расстреляли. Эти сообщения подтвердил сын Андараби.

В своих произведениях певец выражал поддержку противникам «Талибана»*. Большинство лидеров радикального движения считали, что творчество музыканта «противоречит исламу».

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.