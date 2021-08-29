Правительство РФ включило сахар в перечень сельхозпродукции для государственных интервенций

Правительство Российской Федерации внесло сахар в перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

«Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство», - сообщили в Правительстве.

Кроме того, в кабмине добавили, что формирование интервенционного фонда стартует в 2022 году. Как уточняется, интервенции вводятся для того, чтобы контролировать цены и поддерживать производителей сельскохозяйственной продукции.

В правительстве пояснили, что, когда цены понижаются, государство закупает у аграриев продукцию в специальный фонд, а в момент их повышения продает. Таким образом удается достичь стабилизации ситуации на рынке.

Ранее в Кремле заявляли, что кабмин эффективно амортизирует давление на рынок продовольствия целого ряда факторов, провоцирующих рост цен. В пресс-службе правительства в свою очередь сообщили, что в стране по поручению президента будет вестись постоянный мониторинг стоимости продовольственных товаров и услуг.

Отмечалось, что следить за ценами будут сразу несколько ведомств: Министерство экономического развития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.