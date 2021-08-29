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Автоэксперт рассказал, какие опасности на дороге могут поджидать школьников

Анна Назайкина
10:25 29.08.2021
С самыми маленькими пешеходами следует проработать безопасный маршрут от школы до дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, globallookpress
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Перед началом учебного года стоит напомнить всем школьникам, независимо оттого, в каком классе они учатся, о правилах дорожного движения. Об этом в беседе со «Звездой» автоэксперт Владимир Сажин.

«Для самых маленьких стоит пройти безопасный маршрут и чтобы они родителям рассказали, что и как они будут делать. По этому маршруту они будут ходить каждый день в школу и возвращаться из нее», - сказал он.

Эксперт добавил, что помимо дороги опасность подстерегает школьников и внутри дворовых территорий. Опасность для детей может представлять игра за припаркованными машинами. Ребенка следует научить, что не стоит прятаться за находящимися на стоянке транспортными средствами, выскакивать из-за них.

Также опасными могут быть и спортивные игры у дороги. Футбол, метания тарелки - все то, что может спровоцировать выход на проезжую часть, что в свою очередь может привести к ДТП, наезду на пешеходов.

Ранее организатор городского самокатного движения Евгений Барабанов в разговоре со «Звездой» назвал способ обезопасить ребенка на самокате.

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