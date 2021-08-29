От дозаправки самолетов до загрузки торпед: как проходят учения войск МТО в преддверии маневров «Запад-2021»

Уникальные кадры — Ил-76 заходит на посадку на трассу под Воронежем. К его прилету построена полевая взлетно-посадочная полоса, оборудованы места стоянки и обслуживания авиатехники. Так самолеты выводят из-под удара противника. Спецучения по всем видам обеспечения войск предваряют российско-белорусские стратегические маневры «Запад». Учения проходят на десятках полигонов, аэродромов и военно-морских баз.

В Выборге тыловики действуют в обстановке, приближенной к боевой. Ситуация, когда тыл внезапно превращается в передовую, непременно и обязательно отрабатывается в самых разных вариантах. В этот раз произошло условное нападение диверсионных групп с моря на порт с высадкой десанта на быстроходных катерах.

Вводные внезапные, все они подчинены одной задаче — обеспечить всем необходимым боевые части, которые отправляются на передовую. На главной базе Северного флота в Североморске специалисты МТО оперативно готовят корабли к выходу в море. Загрузка противокорабельной ракеты главного ударного комплекса — одна из самых сложных задач. Несмотря на то, что и корабль, и плавучий кран надежно пришвартованы к пирсу, в любой момент может прилететь порыв ветра или подняться волна. На соседнем пирсе идет загрузка торпед на фрегат «Адмирал флота Касатонов».

В Кольском заливе — еще один центр МТО флота, где организована заправка кораблей с берегового пункта и танкеров. Противник атакует порт. Ударом с воздуха «поврежден» корабль, экипаж спасательного вертолета Ка-27 эвакуирует с воды условно раненых моряков.

Новый этап маневров — уже под Ярославлем. Дорожникам поставлена задача навести переправу через Волгу, ширина которой составляет полтора километра. Почти вся переправа проложена по воде — это понтонные конструкции. На болотистом берегу переправа смонтирована на деревянных опорах. Не считая веса самой конструкции, по мосту идет поезд весом в 1300 тонн.

Когда нет переправы, есть поддержка с воздуха. Разбита взлетно-посадочная полоса аэродрома — идет посадка самолета на федеральную трассу. Истребитель-бомбардировщик заправляют, и снова в небо.

Параллельно горячий день у летчиков на две тысячи километров севернее — снова Североморск. Работа кипит практически на каждом участке аэродрома. Бойцы МТО перезагружают комплексы ПВО С-300, на взлетную полосу выруливают истребители морской авиации МиГ-29. Войска МТО дозаправляют и вооружают десятки самых разных самолетов, которые раз за разом, практически каждую минуту, взлетают и садятся на взлетно-посадочную полосу. Только за неполный час отсюда взлетели: транспортные Ил-76, противолодочники Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22М3, звено Су-24, перехватчики МиГ-31.

Завершающий этап учений проходит на крупнейшем полигоне Европы — Мулино в Нижегородской области. Здесь специалисты соединений МТО помогают боевым частям готовится к проведению войсковой операции. В небо поднялись десятки вертолетов, от огромного транспортного Ми-26 до ударных Ка-52. Более часа на нескольких директрисах полигона не смолкают взрывы, идет дозаправка и снаряжение техники, проводятся десантные и транспортные операции.

«На этот этап мы пригласили начальника Генерального штаба, он посмотрел и оценил наши действия. Поэтому на сегодня по специальным учениям вопросы все отработаны, оценка хорошая, дальше окончательная оценка будет поставлена после завершения учений "Запад-2021"», — рассказывает заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Несмотря на хорошую оценку от заместителя министра обороны, работы для частей МТО ближайшие несколько недель меньше не будет. Впереди главные учения года — «Запад-2021».