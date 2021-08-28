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Аргентина произвела более пяти миллионов доз «Спутника V»

Анна Назайкина
06:50 28.08.2021
К настоящему моменту изготовлено 1 179 625 доз первого компонента и 3 890 000 доз второго.
Аргентина произвела более пяти миллионов доз «Спутника V»
© Фото: Lev Vlasov Globallookpress
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Аргентинская компания Richmond произвела более 5 миллионов доз российского препарата от COVID-19 «Спутник V» с начала лета. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фармацевтической организации.

«Мы преодолели отметку в 5 млн доз, произведенных в Аргентине, с учетом партии, завершенной вчера. К настоящему моменту мы изготовили 1 179 625 доз первого компонента и 3 890 000 доз второго», - говорится на странице в Twitter.

Напомним, что накануне Минздрав страны сообщил, что компания передала министерству новую партию препарата, прошедшую контроль качества в НИЦ Гамалеи и у местного регулятора.

Аргентина стала третьей страной после РФ и Белоруссии, где начал использоваться российский препарат от коронавируса. В декабре прошлого года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование вакцины, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медработников.

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