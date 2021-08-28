Эксперт рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром

После перенесенного коронавируса люди могут испытывать различные осложнения. Однако существует вероятность, что осложнения пройдут после вакцинации в период течения постковидного синдрома, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Горелов.

Горелов отметил, что пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же легко, как и те, у кого его нет. Кроме того, по последним данным, уже первый укол вакцины может снять упомянутый синдром.

«Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, - абсолютно легко. Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться», - рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Горелов также объяснил суть рекомендации вакцинироваться через шесть месяцев после заболевания COVID-19. Дело в том, что через 50 дней после болезни титр тел, которые нейтрализуют вирус, снижается, а через полгода достигает минимума – этот момент является наиболее благоприятным для введения вакцины.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, каким образом легкая форма коронавирусной инфекции может поразить центральную нервную систему.