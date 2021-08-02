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Пятидневные совместные учения РФ и Узбекистана стартовали на горном полигоне Термез

Егор Левин
08:45 02.08.2021
Российские военнослужащие выполнят задачи на предоставленной принимающей стороной бронетехнике, а воздушную поддержку обеспечит отряд Ту-22М3.
Пятидневные совместные учения РФ и Узбекистана стартовали на горном полигоне Термез
© Фото: Министерство обороны России
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На горном полигоне Термез началось совместное учение России и Узбекистана. В мероприятии приняли участие военнослужащие и военачальники двух стран.

С приветственным словом во время торжественной части выступили заместитель начальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Николай Терещенко и замминистра обороны Узбекистана по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов. Они пожелали участникам маневров успехов и выполнения всех поставленных перед ними задач.

После этого военнослужащие прошли торжественным маршем по плацу базы подготовки войск Термез. В пятидневном учении примут участие в общей около 1,5 тысяч человек. Российским военнослужащим предстоит выполнять задачи на бронетехнике, предоставленной принимающей стороной. Воздушную поддержку обеспечит отряд сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3.

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