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Названы лучшие породы собак для семей с детьми

Анна Касаткина
02:52 28.08.2021
Детям подходят ласковые, игривые, уравновешенные и послушные питомцы, рассказали эксперты.
Названы лучшие породы собак для семей с детьми
© Фото: pixabay
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Кинологи назвали породы собак, которые лучше всего ладят с детьми. Список опубликовало издание Fuenftepfote.

Одной из лучших собак для семьи специалисты считают бигля из-за его компактных размеров и спокойного темперамента. Это любвеобильный и активный пес, который подойдет людям, любящим проводить время на природе.

Бернский зенненхунд отличается добродушным характером, несмотря на внушительные размеры. Помимо того, что эта собака станет отличным другом для семьи, она также может служить превосходным охранником.

Детям понравится играть с далматинцем, так как это веселая и активная порода. В то же время кинологи предупреждают, что она не совсем подходит новичкам — без должного воспитания собака может стать неуправляемой.

Золотистый ретривер станет верным другом как для детей, так и для взрослых: он дружелюбен, активен и любит учиться. Единственным минусом этой собаки является длинная шерсть, нуждающаяся в постоянном расчесывании.

© pixabay

Ирландский сеттер — собака, которая не терпит одиночества и любит проводить много времени с людьми. Сеттеры обожают играть с детьми, умны и легко поддаются дрессировке, говорят специалисты.

Лабрадор очень похож по характеру на золотистого ретривера. Это позитивная, игривая и в то же время уравновешенная собака, которая подходит даже новичкам.  

Венгерская выжла станет отличным партнером для людей с активным образом жизни, она с энтузиазмом воспримет любой семейную активность. Собаке этой породы нужно уделять много внимания, так как она очень страдает от одиночества.

Колли — одна из самых умных пород в списке. Эти собаки дружелюбны, ласковы и любят учиться новому. Заводя колли стоит помнить, что шерсть этой собаки требует особого ухода, отмечают эксперты.

© pixabay

Французские бульдоги не только симпатичны, но и игривы, добродушны и обладают крепкими нервами. Эта собака не представляет опасности для ребенка, даже если игра зайдет слишком далеко. Из-за компактных размеров французского бульдога легко взять с собой в поездку.

Пудель и послушен, и сообразителен. Эта собака любит приключения, интеллектуальную активность и общаться с детьми. Несомненным преимуществом пуделя является и то, что он не линяет, а потому подходит аллергикам.

Родезийский риджбек не так легок в воспитании, однако если крепкая связь с хозяевами установится, он станет настоящим членом семьи. Этот пес не агрессивен и любит заботиться о маленьких детях.

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