Названы лучшие породы собак для семей с детьми

Кинологи назвали породы собак, которые лучше всего ладят с детьми. Список опубликовало издание Fuenftepfote.
Одной из лучших собак для семьи специалисты считают бигля из-за его компактных размеров и спокойного темперамента. Это любвеобильный и активный пес, который подойдет людям, любящим проводить время на природе.
Бернский зенненхунд отличается добродушным характером, несмотря на внушительные размеры. Помимо того, что эта собака станет отличным другом для семьи, она также может служить превосходным охранником.
Детям понравится играть с далматинцем, так как это веселая и активная порода. В то же время кинологи предупреждают, что она не совсем подходит новичкам — без должного воспитания собака может стать неуправляемой.
Золотистый ретривер станет верным другом как для детей, так и для взрослых: он дружелюбен, активен и любит учиться. Единственным минусом этой собаки является длинная шерсть, нуждающаяся в постоянном расчесывании.
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