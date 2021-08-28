Британского премьера заподозрили в небезопасном использовании телефона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пренебрег правилами техники безопасности, общаясь с высокопоставленными иностранными политиками и бизнесменами по личному телефону. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, в числе прочего Джонсон переписывался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По неподтвержденной информации, премьер обсуждал с ним сделку по продаже футбольного клуба Newcastle United.

Также, как пишут СМИ, Джонсон вел личную переписку с бизнесменом Джеймсом Дайсоном. Тот просил главу британского кабмина установить преференциальный налоговый режим для его компании.

Рекомендацию не пользоваться личными телефонами при исполнении служебных обязанностей издал сам Джонсон. Это произошло в 2019 году после его победы на парламентских выборах. Политик объяснил, что эти средства связи могут быть более уязвимы перед хакерскими атаками.