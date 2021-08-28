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В Севастополе завершился международный военно-технический форум «Армия-2021»

Роман Захаров
22:00 28.08.2021
На МВТФ «Армия-2021» в Севастополе было представлено более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БМД-4, БТР-8АМ, БТР-МД «Ракушка».
В Севастополе завершился международный военно-технический форум «Армия-2021»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В парке «Патриот» Южного военного округа (ЮВО), расположенном в городе-герое Севастополе, завершился седьмой Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021».

В рамках проведения третьего дня форума военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) продемонстрировали возможности боевых машин в преодолении пересеченных участков местности, экипажи танков Т-72Б3 исполнили «танковый вальс», а механики-водители бронетранспортеров БТР-82А продемонстрировали фигурное вождение.

Также зрители смогли увидеть реконструкцию боевых действий с показом действий спецназа под прикрытием вертолетов, рукопашный бой в исполнении военнослужащих морской пехоты ЧФ.

Завершился динамический показ пролетом авиации, в котором были задействованы вертолеты Ми-28, Ка-52, Ка-27М и самолеты тактической и оперативно-тактической авиации Су-24М, Су-30СМ, Су-25 и Су-27.

На МВТФ «Армия-2021» было представлено более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БМД-4, БТР-8АМ, БТР-МД «Ракушка», бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», гаубицы Д-30 «Молот», «Мста-Б», самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые комплексы «Хризантема», зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», вертолеты Ка-31, Ка-52, Ми-28, Ка-29ТБ, Ми-8, корабли и катера.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Дни работы форума сопровождались культурно-развлекательными программами, лазерным, световым и фаер-шоу, на сцене парка «Патриот» выступили творческие коллективы города и Черноморского флота, все желающие смогла подняться на воздушном шаре и увидеть площадку проведения Форума с высоты птичьего полета.

В МВТФ «Армия-2021» на площадке ЮВО в городе-герое Севастополе также приняли участие представители предприятий промышленности и научно-исследовательских организаций от АО НПК «Системы прецизионного приборостроения», «Урал Промэнерго», производственно-технической базы «Гранит», канатно-веревочного завода и «Златоусовской оружейной фабрики».

Во всех местах проведения Форума была организована термометрия посетителей, контроль соблюдения масочного режима, развернут пункт со средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, перчатками), антисептиками для дезинфекции рук.

Кроме того, была организована работа мобильного пункта вакцинации от COVID-19, на базе автомобиля «КамАЗ».

На площадке Форума был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО. Все желающие смогли узнать подробности о военной профессии, а также ознакомиться с особенностями и преимуществами военной службы по контракту, социальными льготами и гарантиями в соединениях и воинских частях Южного военного округа и Черноморского флота.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» на площадках ЮВО проходит с 27 по 29 августа 2021 года. Площадки Форума, кроме того, были развернуты в городах-героях Новороссийске и Керчи, а также в городе Симферополе.

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