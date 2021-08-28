В Севастополе завершился международный военно-технический форум «Армия-2021»

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Дни работы форума сопровождались культурно-развлекательными программами, лазерным, световым и фаер-шоу, на сцене парка «Патриот» выступили творческие коллективы города и Черноморского флота, все желающие смогла подняться на воздушном шаре и увидеть площадку проведения Форума с высоты птичьего полета.

В МВТФ «Армия-2021» на площадке ЮВО в городе-герое Севастополе также приняли участие представители предприятий промышленности и научно-исследовательских организаций от АО НПК «Системы прецизионного приборостроения», «Урал Промэнерго», производственно-технической базы «Гранит», канатно-веревочного завода и «Златоусовской оружейной фабрики».

Во всех местах проведения Форума была организована термометрия посетителей, контроль соблюдения масочного режима, развернут пункт со средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, перчатками), антисептиками для дезинфекции рук.

Кроме того, была организована работа мобильного пункта вакцинации от COVID-19, на базе автомобиля «КамАЗ».

На площадке Форума был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО. Все желающие смогли узнать подробности о военной профессии, а также ознакомиться с особенностями и преимуществами военной службы по контракту, социальными льготами и гарантиями в соединениях и воинских частях Южного военного округа и Черноморского флота.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» на площадках ЮВО проходит с 27 по 29 августа 2021 года. Площадки Форума, кроме того, были развернуты в городах-героях Новороссийске и Керчи, а также в городе Симферополе.