В Севастополе завершился международный военно-технический форум «Армия-2021»

В парке «Патриот» Южного военного округа (ЮВО), расположенном в городе-герое Севастополе, завершился седьмой Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021».
В рамках проведения третьего дня форума военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) продемонстрировали возможности боевых машин в преодолении пересеченных участков местности, экипажи танков Т-72Б3 исполнили «танковый вальс», а механики-водители бронетранспортеров БТР-82А продемонстрировали фигурное вождение.
Также зрители смогли увидеть реконструкцию боевых действий с показом действий спецназа под прикрытием вертолетов, рукопашный бой в исполнении военнослужащих морской пехоты ЧФ.
Завершился динамический показ пролетом авиации, в котором были задействованы вертолеты Ми-28, Ка-52, Ка-27М и самолеты тактической и оперативно-тактической авиации Су-24М, Су-30СМ, Су-25 и Су-27.
На МВТФ «Армия-2021» было представлено более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БМД-4, БТР-8АМ, БТР-МД «Ракушка», бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», гаубицы Д-30 «Молот», «Мста-Б», самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые комплексы «Хризантема», зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», вертолеты Ка-31, Ка-52, Ми-28, Ка-29ТБ, Ми-8, корабли и катера.
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