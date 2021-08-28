Инспекторы ГИБДД назвали запретные фразы для общения с ними

Сотрудники ГИБДД рассказали о провокационных фразах от водителей, с которыми им приходилось сталкиваться во время несения службы. В первую очередь инспекторы советуют водителям не пытаться впечатлить их своими юридическими познаниями.

«Останавливаю автомобиль, представляюсь, вежливо прошу предъявить документы, и начинается: "А ваши документы, а какова причина остановки?" <…> Требуют какие-то документы, подтверждающие, например, что их автомобиль подходит по ориентировке», - рассказал сотрудник ГИБДД в интервью порталу Autonews.

По словам полицейских, они могут остановить автомобиль по целому ряду причин. В таких случаях инспекторы не советуют водителям пенять на других участников движения которые, по их мнению, «еще сильнее нарушают». Ну и грозить жалобами тоже не стоит, добавили в ГИБДД.

«Не так подошел, не так спросил, не так представился. Недавно в жалобе написали, что у меня амнезия, потому что я переспросил адрес регистрации водителя. Причем это был водитель был виноват в аварии. <…> Только дополнительный повод устроить автомобилисту более серьезную проверку», - посетовал полицейский.

Попытки затянуть оформление протокола и утомить инспектора, вынудив его отказаться от этого занятия - также раздражает при общении с нарушителями, отметил сотрудник ГИБДД. С его слов, инспектор всегда старается поскорее отпустить адекватного водителя.