Пассажирский самолет экстренно приземлился в Сургуте

Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута. Воздушное судно следовало в Барнаул, но экипаж был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета. На борту находились 47 пассажиров.

«Двадцать восьмого августа в 15.55 местного времени (13.55 мск) при выполнении рейса ЮТ-213 по маршруту Сургут - Барнаул на воздушном судне АТР-72 авиакомпании "ЮТэйр" сработал датчик генератора. Командиром воздушного судна принято решение вернуться в аэропорт вылета», - приводит РИА Новости сообщение Уральской транспортной прокуратуры.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет обследовали специалисты, вылет состоялся позже. По данному факту контролирующие органы проводят проверку.