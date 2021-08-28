Суд в США разрешил взыскать со Стивена Сигала более 200 тысяч долларов

Окружной судья США Уильям Кунц подписал приказ, согласно которому Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила право добиться взыскания более 200 тысяч долларов с актера Стивена Сигала. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство, со ссылкой на юриста из комиссии, сообщает, что ранее Сигал согласился урегулировать обвинения и выплатить компенсацию в размере 330 тысяч долларов, но совершил лишь один платеж на сумму 75 тысяч долларов и просрочил выплату остальной части. После того, как ни сам актер, проживающий в РФ, ни его представители не явились на судебное заседание для ответа перед комиссией, суд Нью-Йорка подписал постановление, по которому комиссия сможет потребовать от Сигала выплаты оставшихся штрафов, процентов и пени.

В феврале текущего года Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала голливудского актера на 314 тысяч долларов по обвинению в сокрытии доходов, полученных от рекламы в соцсетях криптовалюты. В SEC, в частности, отметили, что знаменитости не имеют права использовать свое имя в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия полученной компенсации.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Стивена Сигала за его участие в государственной программе восстановления популяции байкальского омуля.