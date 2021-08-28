Сборка «Фланца» под водой: кадры проведения конкурса АрМИ «Глубина»
В рамках этапа конкурса «Фланец» российская команда показала лучшее время.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Команда российских военных водолазов быстрее других команд выполнила упражнение «Фланец» в рамках конкурса АрМИ «Глубина», который в этом году проходит в Иране.
Особенностями упражнения «Фланец» является ограниченная видимость под водой (не более 30 сантиметров), большой общий вес собираемых частей (порядка 80 килограмм), и болты разной длины, используемые при сборке, так как под каждый болт изготовлено посадочное место индивидуальной длины, что дает дополнительную сложность и увеличивает время сборки в случае ошибки.
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