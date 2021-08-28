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Сборка «Фланца» под водой: кадры проведения конкурса АрМИ «Глубина»

Роман Захаров
20:03 28.08.2021
В рамках этапа конкурса «Фланец» российская команда показала лучшее время.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Команда российских военных водолазов быстрее других команд выполнила упражнение «Фланец» в рамках конкурса АрМИ «Глубина», который в этом году проходит в Иране.

Особенностями упражнения «Фланец» является ограниченная видимость под водой (не более 30 сантиметров), большой общий вес собираемых частей (порядка 80 килограмм), и болты разной длины, используемые при сборке, так как под каждый болт изготовлено посадочное место индивидуальной длины, что дает дополнительную сложность и увеличивает время сборки в случае ошибки.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Водолазам необходимо было собрать два фланцевых соединения и соединить их между собой при помощи шпилек различного диаметра, гаек и прокладок.

Время сборки у нашей команды составило 17 минут и 11 секунд. Данный результат, даже с учетом штрафного времени за одно незатянутое соединение, является лучшим результатом в этом упражнении из всех команд участниц конкурса.

Таким образом после выполнения пяти упражнений конкурсной программы сборная ВМФ России имеет лучшее время в трех упражнениях, что дает хорошие шансы на победу в «Глубине».

Завтра все команды будут выполнять последнее упражнение в конкурсной программе «Канат». По его условиям, два находящихся под водой водолаза в течении 30 секунд должны тянуть находящийся на поверхности воды катер за привязанный к его носу канат. Наибольшее количество баллов заработает команда, которая дальше всех протянет катер за отведенное время.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Остальные команды выполняли другие упражнения в соответствии с проведенной ранее жеребьевкой.

Общую турнирную таблицу с результатами соревнований и распределением мест судейская коллегия объявит после подсчета баллов по окончании выполнения всех упражнений конкурса командами участницами.

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021» проводится в рамках «Армейских международных игр - 2021» в период с 23 августа по 01 сентября 2021 года. В конкурсе принимают участие команды военных водолазов из шести стран - Ирана, России, Венесуэлы, Индии, Китая и Сирии.

Конкурс проходит в Исламской Республике Иран, на водолазном полигоне Военно-морской базы в морском порту города Конарак, на берегу Оманского залива.

Конкурс включает соревнования из шести упражнений: «Весы», «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодке», «Фланец» и «Канат».

Российскую Федерацию представляет сборная команда из представителей флотов и Каспийской флотилии под руководством капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова. 

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