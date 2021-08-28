Сборка «Фланца» под водой: кадры проведения конкурса АрМИ «Глубина»

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Водолазам необходимо было собрать два фланцевых соединения и соединить их между собой при помощи шпилек различного диаметра, гаек и прокладок.

Время сборки у нашей команды составило 17 минут и 11 секунд. Данный результат, даже с учетом штрафного времени за одно незатянутое соединение, является лучшим результатом в этом упражнении из всех команд участниц конкурса.

Таким образом после выполнения пяти упражнений конкурсной программы сборная ВМФ России имеет лучшее время в трех упражнениях, что дает хорошие шансы на победу в «Глубине».

Завтра все команды будут выполнять последнее упражнение в конкурсной программе «Канат». По его условиям, два находящихся под водой водолаза в течении 30 секунд должны тянуть находящийся на поверхности воды катер за привязанный к его носу канат. Наибольшее количество баллов заработает команда, которая дальше всех протянет катер за отведенное время.