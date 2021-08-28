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Преодолевая невозможное: как проходят соревнования в конкурсе спецназа «Полярная звезда»

Дария Сенникова
19:22 28.08.2021
Победители конкурса определятся по итогам марш-броска, рукопашных схваток, стрельбы по мишеням и десантирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Участники конкурса «Полярная звезда» в Белоруссии прошли тяжелейший этап соревнований - стрельба, разведка, оказание первой помощи, и все это на бегу с полной выкладкой. Сегодня у элитные бойцов - марш-бросок на 30 километров на полигоне Брестский.

Спецназ своих не бросает. И неважно, что ждет впереди. Надо пересечь условно зараженный участок местности, преодолеть водную преграду со всей экипировкой. Спасатели в водолазных костюмах готовы включиться в работу, но пока остаются на берегу, помощь не нужна.

При совершении марша нарушать боевой порядок нельзя никогда, во время преодоления различных препятствий - тем более. Головной дозор первым выходит из воды, за ним следует основная группа, тыловое охранение замыкает колонну. Это задание не из легких даже для профессионалов. А команда из Пакистана после заплыва еще и попала под дождь - на впечатляющий рывок сил уже не осталось.

Если к сложным погодным условиям еще можно приноровится, то к стрельбе по мишеням на незнакомой местности - довольно затруднительно. Впечатляющий результат - так говорят судьи о выступлении российских спецназовцев в Белоруссии. Наши справляются со всеми испытаниями и очень горят желанием наконец-то победить в этом конкурсе.

Впереди самая захватывающая часть «Армейских игр» в Белоруссии. Командам предстоит не менее сложный марш-бросок, рукопашные схватки и, конечно, не обойдется без десантирования. Ведь завоевать «Полярную звезду» можно только на высоте.  

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