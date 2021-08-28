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Лучшее время: российские военные стали первыми на этапе конкурса АрМИ «Глубина»

Алексей Алексеев
19:10 28.08.2021
Военнослужащие в рамках состязания вытащили на берег условного утопающего, провели ему искусственное дыхание и пробежали стометровку с барокамерой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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За спасение утопающего российские водолазы на очередном этапе конкурса «Глубина», проходящего в акватории иранского порта «Конарак», получили сразу 1000 баллов, что является блестящим результатом.  

Сперва военнослужащие быстро вытянули условного утопающего на берег, а после провели искусственное дыхание. Дальше была стометровка с переносной барокамерой. В реальной жизни ее используют для транспортировки пострадавшего, чтобы у человека, экстренно поднятого с глубины, из-за перепадов давления не развилась кессонная болезнь - профессиональный недуг водолазов. 

Китайская команда уронила барокамеру не перенеся ее через финишную черту всего лишь 30 сантиметров. Но по правилам соревнований - это дисквалификация в данном конкурсе.

Основные конкуренты российской команды - иранцы. Они уже побеждали в 2019 году и в этот раз надеются повторить успех. Работали быстро и качественно, старались финишировать быстрее, чем за минуту. Их результат - 56 секунд.

Результат российских военных - 52 секунды и это лучшее время среди всех участников. Наша команда получила 1000 баллов и еще на  один шаг стала ближе к победе в конкурсе «Глубина». Россия, Иран и Китай идут почти вровень, судьба первого места решится завтра, на заключительном этапе. 

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