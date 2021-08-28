Лучшее время: российские военные стали первыми на этапе конкурса АрМИ «Глубина»

За спасение утопающего российские водолазы на очередном этапе конкурса «Глубина», проходящего в акватории иранского порта «Конарак», получили сразу 1000 баллов, что является блестящим результатом.

Сперва военнослужащие быстро вытянули условного утопающего на берег, а после провели искусственное дыхание. Дальше была стометровка с переносной барокамерой. В реальной жизни ее используют для транспортировки пострадавшего, чтобы у человека, экстренно поднятого с глубины, из-за перепадов давления не развилась кессонная болезнь - профессиональный недуг водолазов.

Китайская команда уронила барокамеру не перенеся ее через финишную черту всего лишь 30 сантиметров. Но по правилам соревнований - это дисквалификация в данном конкурсе.

Основные конкуренты российской команды - иранцы. Они уже побеждали в 2019 году и в этот раз надеются повторить успех. Работали быстро и качественно, старались финишировать быстрее, чем за минуту. Их результат - 56 секунд.

Результат российских военных - 52 секунды и это лучшее время среди всех участников. Наша команда получила 1000 баллов и еще на один шаг стала ближе к победе в конкурсе «Глубина». Россия, Иран и Китай идут почти вровень, судьба первого места решится завтра, на заключительном этапе.