Ученые случайно нашли самый северный в мире остров

Ученые из Дании случайно совершили грандиозное географическое открытие. Они обнаружили самый северный на сегодняшний день остров во время экспедиции в Гренландию.

«У нас не было цели открыть новую землю, мы просто хотели собрать образцы почвы», - рассказал в интервью Reuters исследователь Мортен Раш.

О том, что группа ученых набрела на неизведанную землю, Раш понял не сразу. Сначала клочок суши приняли за остров Оодаак, открытый еще в 1978 году, но после сверки координат выяснилось, что новая земля находится значительнее севернее.

Остров решили назвать «Кекертак Аваннарлек», что в переводе с местного наречия звучит как «Самый северный остров».