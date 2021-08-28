Ученые случайно нашли самый северный в мире остров
Клочок земли имеет примерно 30 метров в поперечнике, а его максимальная высота достигает трех метров над уровнем моря.
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Ученые из Дании случайно совершили грандиозное географическое открытие. Они обнаружили самый северный на сегодняшний день остров во время экспедиции в Гренландию.
«У нас не было цели открыть новую землю, мы просто хотели собрать образцы почвы», - рассказал в интервью Reuters исследователь Мортен Раш.
О том, что группа ученых набрела на неизведанную землю, Раш понял не сразу. Сначала клочок суши приняли за остров Оодаак, открытый еще в 1978 году, но после сверки координат выяснилось, что новая земля находится значительнее севернее.
Остров решили назвать «Кекертак Аваннарлек», что в переводе с местного наречия звучит как «Самый северный остров».