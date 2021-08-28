Объекты федеральной инфраструктуры: Минобороны подписало соглашение по производственно-логистическому комплексу в Севастополе

Минобороны РФ подписало в рамках форума «Армия-2021» соглашение по условиям финансирования производственно-логистического комплекса в Севастополе для Вооруженных сил РФ. Данное соглашение определяет условия предоставления финансирования в размере 13,4 миллиардов рублей для создания и эксплуатации зданий, строений и сооружений, оснащенных соответствующим оборудованием и предназначенных для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил России, в том числе объектов производственной и инженерной инфраструктуры производственно-логистического комплекса в городе Севастополь.

Подписание соглашения состоялось между Министерством обороны РФ, ООО «Управляющая компания «Совфрахт» и ПАО «РНКБ банк». В рамках концессионного соглашения «Совфрахт» должен на свои и заемные средства построить объекты федеральной инфраструктуры в составе комплекса, которые после окончания строительства будут переданы государству, а также объекты для коммерческой деятельности. Окончательная стоимость строительства составит около 17 миллиардов рублей.

Решением президента РФ Владимира Путина и по указанию министра обороны России Сергея Шойгу на территории Российской Федерации будет построено 24 производственно-логистических комплекса. В настоящее время начата работа по строительству шести.