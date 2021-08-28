Курсанты Военного университета Минобороны РФ приняли присягу у Главного храма ВС РФ в Подмосковье

Курсанты Военного университета Министерства обороны РФ, которые были зачислены в этом году, приняли военную присягу в Подмосковье у Главного храма ВС РФ. Об этом сообщил в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В церемонии приняли участие начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, командование университета, ветераны, профессорско-преподавательский состав, родители, близкие и друзья первокурсников.

«Армейская служба всегда считалась делом почетным и особенным. Ведь это каждодневный труд и ответственность - перед командирами, подчиненными, перед Отечеством и перед самим собой. Учитесь и служите с честью! Она является главной ценностью для воина. Сохраняйте ее в чистоте и безупречности. Продолжайте славные традиции российского офицерства», - приводит департамент слова Горемыкина.

Курсанты, которые прошли ранее цикл общевойсковой подготовки в вузовском учебно-тренировочном комплексе, показали свою строевую выучку. Вокально-инструментальный ансамбль «Форпост» выступил с музыкальным поздравлением.

Главный храм Вооруженных сил России построили на территории парка «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составляет 96 метров.

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.