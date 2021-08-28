Карабкаться вниз головой, прыгать с высоты: как военные спасатели готовятся к конкурсу АрМИ во Вьетнаме

Во Вьетнаме вовсю готовятся к «Эстафете» в конкурсе Армейских международных игр «Аварийный район». Военнослужащим предстоит пройти огонь и воду, максимально точно поразить мишени и самое главное - спасти человеческие жизни.

Карабкаться вниз головой и не сорваться, прыгать с высоты, бежать и не оступиться, успеть туда, куда не смогут другие, преодолевать большие расстояния. Каждое испытание «Аварийного района» на полосе - привычная работа спасателей.

На днях прошла первая тренировка военных спасателей «Аварийный район». Условия были максимально приближены к боевым — специальная полоса из 20 препятствий далась участникам нелегко.