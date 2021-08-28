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Карабкаться вниз головой, прыгать с высоты: как военные спасатели готовятся к конкурсу АрМИ во Вьетнаме

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
16:13 28.08.2021
Военнослужащие усиленно тренируются, чтобы показать все свое мастерство и выложиться по полной.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во Вьетнаме вовсю готовятся к «Эстафете» в конкурсе Армейских международных игр «Аварийный район». Военнослужащим предстоит пройти огонь и воду, максимально точно поразить мишени и самое главное - спасти человеческие жизни.

Карабкаться вниз головой и не сорваться, прыгать с высоты, бежать и не оступиться, успеть туда, куда не смогут другие, преодолевать большие расстояния. Каждое испытание «Аварийного района» на полосе - привычная работа спасателей.

На днях прошла первая тренировка военных спасателей «Аварийный район». Условия были максимально приближены к боевым — специальная полоса из 20 препятствий далась участникам нелегко.

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