СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу

Комиссия по досрочному освобождению американского штата Калифорния удовлетворила ходатайство убийцы сенатора Роберта Кеннеди - иорданца Сирхана Сирхана - о его досрочном освобождении. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, комиссия пришла к выводу, что 77-летний Сирхан больше не представляет угрозы для общества. Итоговое решение о его освобождении примут в течение 90 дней, после чего оно будет направлено губернатору штата Гэвину Ньюсому, который в течение 30 дней или утвердит, или отклонит вердикт.

Сирхан Сирхан застрелил сенатора 5 июня 1968 года, сразу после того, как тот выиграл в Калифорнии первичные выборы на пост кандидата в президенты от демократов. По словам преступника, он совершил это в качестве мести за поддержку Робертом Кеннеди поставок военных самолетов США Израилю.

Изначально иорданец был приговорен к смертной казни, однако в том же году Верховный суд США признал такую меру наказания противоречащей конституции страны и Сирхан получил тюремное заключение.

О досрочном освобождении убийца политика регулярно просил с 1975 года, но все его ходатайства власти отклоняли.