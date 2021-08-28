Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу

Роман Захаров
16:27 28.08.2021
Итоговое решение об освобождении 77-летнего Сирхана Сирхана примут в течение 90 дней.
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
© Фото: wikimedia
Читайте нас на:

Комиссия по досрочному освобождению американского штата Калифорния удовлетворила ходатайство убийцы сенатора Роберта Кеннеди - иорданца Сирхана Сирхана - о его досрочном освобождении. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, комиссия пришла к выводу, что 77-летний Сирхан больше не представляет угрозы для общества. Итоговое решение о его освобождении примут в течение 90 дней, после чего оно будет направлено губернатору штата Гэвину Ньюсому, который в течение 30 дней или утвердит, или отклонит вердикт.

Сирхан Сирхан застрелил сенатора 5 июня 1968 года, сразу после того, как тот выиграл в Калифорнии первичные выборы на пост кандидата в президенты от демократов. По словам преступника, он совершил это в качестве мести за поддержку Робертом Кеннеди поставок военных самолетов США Израилю.

Изначально иорданец был приговорен к смертной казни, однако в том же году Верховный суд США признал такую меру наказания противоречащей конституции страны и Сирхан получил тюремное заключение.

О досрочном освобождении убийца политика регулярно просил с 1975 года, но все его ходатайства власти отклоняли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:22 Армия
Видео
Преодолевая невозможное: как проходят соревнования в конкурсе спецназа «Полярная звезда»
16:33 Армия
Видео
Курсанты Военного университета Минобороны РФ приняли присягу у Главного храма ВС РФ в Подмосковье
15:44 Армия
Видео
«Работать надо на результат»: полное интервью с начальником войск РХБЗ Кирилловым
14:53 ОПК
Шойгу заявил, что созданные в рамках Договора по открытому небу Ту-214 перепрофилируют в Казани
17:52 В стране и мире
Видео
Стенка на стенку: опубликовано видео массовой драки на Бауманской улице в Москве
Популярное
Видео
Динамический показ военной техники. День 5
В Пентагоне захотели воссоздать «морского монстра» родом из СССР
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Россия, Китай, Узбекистан
Видео
«Катюша» на волынках и упражнения с карабинами: как прошло открытие фестиваля «Спасская башня»
Врач объяснил, как распознать инсульт по лицу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.