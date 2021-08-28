Спастись с тонущего корабля: российские военные установили новый рекорд на конкурсе «Кубок моря»

Для финального этапа конкурса «Кубок моря» в качестве матбазы был задействован комплекс для тренировки экипажей кораблей в аварийных ситуациях. Состязания параллельно проходили в акватории Каспийского моря и в Тихоокеанском регионе.

Команда главного судьи «на старт», щелчок секундомера, вьетнамские морпехи надевают спасательные гидрокостюмы и прыгают в воду. В 30 метрах от суши надувной спасательный плот. Сначала нужно доплыть до него, залезть и вернуться обратно, не перевернув плавсредство. Потом подняться на пирс в увесистой экипировке. Время – главный критерий на этом этапе конкурса «Кубок моря». Называется он «Борьба за живучесть».

Во время выступления российских морпехов площадка водной станции ТОФ напоминает стадион, где проходит футбольный матч любимой команды. Эмоции болельщиков подогревают итак раскаленную от напряженной борьбы за первое место атмосферу.

На этот раз в лидеры выбивается вьетнамская сборная. Опередив на 10 секунд россиян, команда из Юго-Восточной Азии празднует победу, но впереди завершающий этап конкурса, где и определиться победитель.

«За сутки до соревнований самый сложный момент. Нужно бороться с собой, с тем, что у тебя внутри, в голове. Настроиться на то, что нужно идти только к победе. Несмотря ни на что», – рассказал участник российской команды Вадим Шакиров.

А это уже учебно-тренировочный комплекс «Каспий» – имитация различных корабельных помещений. В условиях, максимально приближенным к боевым, команды России и Вьетнама устраняют пробоины. Любое промедление грозит затоплением всего отсека. Вода подается в него из небольших отверстий под давлением, которое может сбить с ног любого участника. Каждая команда должна устранить пробоины, используя раздвижные упоры.

Оператор комплекса каждые 10 секунд запускает насосный механизм. Одна из 5 пробоин активируется, какая именно, участники конкурса не знают. Поэтому скорость принятия решений – главный фактор для достижения победы. На место пробоины устанавливаются герметичные пластыри, а после откачивается поступившая в отсек забортная вода.

В ходе финального этапа «Кубка Моря» российские морпехи установили новый рекорд. За все время конкурса АрМИ так быстро ещё ни одна команда не боролась за живучесть корабля.

«Сделали быстро и качественно. Результат хороший. Мы установили рекорд военных игр именно по этой дисциплине. Мы довольны», – сказал участник соревнований Егор Тишков.

Конкурс международных армейских игр «Кубок моря» завершился во Владивостоке. Впереди церемония награждения победителей, которая пройдет уже в эти выходные.