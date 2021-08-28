Кравцов опроверг слухи о недопуске детей без прививок от COVID к занятиям в школах

Утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября якобы не пустят в школу – ложные. С таким заявлением в ходе Общероссийского родительского собрания выступил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Это неправда. Во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей. Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы» – пояснил он.

Ранее министр сообщил, что первое сентября в российских школах пройдет в очном формате. По его словам, учебные заведения страны готовы к приему всех 17 миллионов учеников.