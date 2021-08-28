Регулятор азартных игр и электронный сертификат для инвалидов: Володин рассказал о законах, которые вступят в силу с сентября
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях рассказал, что с 1 сентября вступят в силу несколько важных для россиян законов.
Сенатор особое внимание уделил закону о больничных по уходу за ребенком до восьми лет. С сентября такие больничные будут оплачиваться по-новому: размер пособия не будет зависеть от стажа работы и составит 100% от среднего заработка.
«Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства - один из приоритетов работы Государственной Думы», - заявил Володин.
Володин также отметил закон о «гаражной амнистии». Так, с сентября россияне смогут оформить в собственность участок, на котором долгое время находились их гаражи. По словам сенатора, закон касается более чем трех с половиной миллионов человек.
Кроме того, в России появится Единый регулятор азартных игр. Он будет выявлять незаконных букмекеров, в том числе в Сети, и направлять сведения о них силовикам. С сентября организовывать азартные игры теперь будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.
Помимо этого, с сентября работодатели, которые платят зарплату должнику, будут обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные средства на депозитный счет службы судебных приставов.
С 1 сентября, как сообщил Володин, штраф, зафиксированный дорожной камерой, можно будет обжаловать через Госуслуги.
По словам сенатора, у российских студентов появится возможность получать несколько квалификаций одновременно, менять учебный профиль после второго курса и переходить на другие факультеты. Также возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.
Вячеслав Володин отметил, что с сентября инвалиды смогут получить электронный сертификат. Его можно будет использовать для покупки технических средств реабилитации.