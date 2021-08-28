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Регулятор азартных игр и электронный сертификат для инвалидов: Володин рассказал о законах, которые вступят в силу с сентября

Виктория Ивашечкина
13:53 28.08.2021
Кроме того, по словам сенатора, у российских студентов появится возможность получать несколько квалификаций одновременно.
Регулятор азартных игр и электронный сертификат для инвалидов: Володин рассказал о законах, которые вступят в силу с сентября
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях рассказал, что с 1 сентября вступят в силу несколько важных для россиян законов.

Сенатор особое внимание уделил закону о больничных по уходу за ребенком до восьми лет. С сентября такие больничные будут оплачиваться по-новому: размер пособия не будет зависеть от стажа работы и составит 100% от среднего заработка.

«Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства - один из приоритетов работы Государственной Думы», - заявил Володин. 

Володин также отметил закон о «гаражной амнистии». Так, с сентября россияне смогут оформить в собственность участок, на котором долгое время находились их гаражи. По словам сенатора, закон касается более чем трех с половиной миллионов человек.

Кроме того, в России появится Единый регулятор азартных игр. Он будет выявлять незаконных букмекеров, в том числе в Сети, и направлять сведения о них силовикам. С сентября организовывать азартные игры теперь будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.

Помимо этого, с сентября работодатели, которые платят зарплату должнику, будут обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные средства на депозитный счет службы судебных приставов.

С 1 сентября, как сообщил Володин, штраф, зафиксированный дорожной камерой, можно будет обжаловать через Госуслуги.

По словам сенатора, у российских студентов появится возможность получать несколько квалификаций одновременно, менять учебный профиль после второго курса и переходить на другие факультеты. Также возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.

Вячеслав Володин отметил, что с сентября инвалиды смогут получить электронный сертификат. Его можно будет использовать для покупки технических средств реабилитации.

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