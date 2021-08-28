Врач объяснила разницу между антителами после вакцины и перенесенного COVID-19

Главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала, что иммунитет после перенесенного коронавируса сильнее, чем после вакцинации. При этом, по словам врача, лучше привиться и не заболеть.

«Оно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое - это вирус только, например, на S-белок», - сказала Драпкина в эфире канала «Россия-24».

По ее словам, антительный ответ меньше после вакцинации, чем после того, как человек переболел.

Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская объяснила, как получить высокий уровень антител после вакцинации.

По мнению специалиста, необходимо заботиться о своем иммунитете. Речь идет об отказе от вредных привычек, таких как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна.