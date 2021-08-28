Преодолеть огненно-штурмовую полосу: стали известны результаты индивидуальных гонок в конкурсе «Безопасная среда»

На военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск НОАК на международном конкурсе «Безопасная среда» состоялись заезды 10 расчетов РХБ разведки из 5 стран в рамках «индивидуального зачета» (Белоруссия, Вьетнам, Россия, Узбекистан и Китай).

В общекомандном зачете по итогам суммы набранных баллов сборная России и Белоруссии пока делят второе место, пропустив вперед команду хозяев из Китая. На третьем месте команда из Узбекистана.

В ходе индивидуальной гонки каждый из 10 экипажей выполнил на время задачи по поиску радиоактивных источников на технике, определению отравляющих веществ, задачи по отбору проб, специальной обработке и преодолению специальной огненно-штурмовой полосы.

Для определения победителя командам предстоит пройти еще два этапа: «Огневая подготовка» и «Эстафета». В ходе соревнований все команды применяют технику и приборы китайского производства.

В составе российской команды лучшие специалисты - победители Всеармейских соревнований – курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

В этом году в Китае на полигоне Сухопутных войск НОАК «Корла» пройдут три конкурса Армейских международных игр: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

В четверг, 26 августа, химики-разведчики из Белоруссии, Вьетнама, России, Узбекистана и КНР приступили к соревнованиям в рамках «индивидуального зачета» на конкурсе «Безопасная среда».

Экипажи будут выявлять условно радиоактивные источники на технике, а также ядовитые вещества, проведут специальную обработку и преодолеют огненно-штурмовую полосу.