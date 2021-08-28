В ПФР разъяснили условия получения пенсионерами выплат в 10 тысяч рублей

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что единовременную выплату 10 тысяч рублей получат россияне, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 августа текущего года.

«Полагающуюся <…> сумму они получат в сентябре», - напомнили в ведомстве.

В ПФР также отметили, что в некоторых случаях выплату могут произвести позднее.

Напомним, с предложением провести дополнительную разовую выплату в размере 10 тысяч рублей пенсионерам выступил президент РФ Владимир Путин. Позже стало известно, что помощь получат около 43 миллионов россиян.



Ранее в Минтруде назвали сроки начала единовременных выплат пенсионерам. По словам главы ведомства, россиянам для получения выплаты не понадобится предоставлять какие-либо документы, собирать справки и заполнять заявления.