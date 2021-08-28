В России создали боевой экзоскелет с электродвигателями

Первый опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями создали специалисты ЦНИИточмаш (входит в Ростех) совместно с НИИ механики МГУ. Ломоносова. Изделие в перспективе может войти в состав экипировки российских солдат, сообщили в государственной корпорации «Ростех» на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Экзоскелет функционирует в активном и пассивном режиме. В первом случае солдат может ходить по горам и труднопроходимым участкам, а наличие безредукторных электродвигателей в экипировке облегчают движение, позволяет снизить энергетические затраты человека. В пассивном режиме технология помогает двигаться по плоской местности с грузом.

Отмечается, что разработка снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, позволяет нести грузы и стрелять из оружия с более высокой точностью. Кроме того, экзоскелет адаптируется под физические особенности человека и не сковывает его при движении, так как его сервоприводы оборудованы специальными позиционными датчиками и датчиками давления.

В феврале сообщалось, что боевая экипировка третьего поколения «Сотник», которую разработал ЦНИИточмаш, может получить автономные системы электрообогрева.