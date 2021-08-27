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Извилистый маршрут с препятствиями: как прошел второй этап конкурса военных топографов «Меридиан»

Виктория Ивашечкина
08:58 27.08.2021
В состязаниях участвовали представители России, Белоруссии, Китая, Вьетнама, Ирана и Лаоса.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Без них невозможно представить службу практически ни одного подразделения. Военные топографы обследуют районы, создают макеты местности. Они первыми изучают территорию, которую предстоит брать боем.

Маршрут пройдут военные топографы России, Белоруссии, Китая, Вьетнама, Ирана и Лаоса. Им предстоит определить координаты пушки условного противника.

Под выстрелы танков, автоматов и пулеметов. Другими словами - квадротлон. Он проходит в обстановке максимально приближенной к боевой.
Маршрут не большой, но извилистый и с множеством препятствий. Ров, лабиринт, и пройти их надо в полной экипировке.

Отдохнуть, если это можно назвать отдыхом, можно лишь на площадках, где задания не на выносливость, а на точность исполнения. Например, сборка карты. Ювелирная работа лишь со стороны кажется простой. 

В российской сборной выпускники Военно-космической академии Можайского, госуниверситета геодезии и картографии, обладатели медалей Минобороны. Лучшие из лучших. И подтвердили это еще раз на деле. Они точно определили координаты пушки условного противника. И пришли на финиш быстрее военнослужащих из Китая.

Прародителем «Меридиана» считается внутрироссийский конкурс «Надежный ориентир». Теперь же у топографов есть и международная площадка для обмена опытом.

Вне конкурса на маршрут вышли девушки. Причем, как и все остальные - в бронежилетах, касках, с тяжелыми рюкзаками за спиной.
Позже признаются, что продержаться на дистанции помогла серьезная подготовка. Полгода ежедневно бегали по 5 километров.

Судейство строгое. Но даже если и возникают спорные моменты, то все решается в дружеской обстановке.

Причем, стран-участниц станет больше. Не успели закончить конкурс, как начали поступать новые заявки от зарубежных команд.

Результаты «топографического квадротлона» будут известны позже. Ну а третий, финальный этап, состоится уже сегодня, 27 августа. Топографам предстоит продемонстрировать свою огневую подготовку.

Во вторник, 24 августа, в подмосковном парке «Патриот» состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Меридиан». В ней принял участие начальник Топографической службы Вооруженных сил РФ Александр Зализнюк и начальники топографических служб стран-участниц соревнований.

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