Динамический показ военной техники. День 4

В рамках динамической программы форума на полигоне Алабино пройдет первый этап конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр, а также будут проведены динамические показы ВВСТ танковых и мотострелковых войск, ВДВ, войсковой ПВО, РВиА, огнеметных средств РХБЗ, инженерных войск, военной автомобильной техники. Динамическая программа стартует в 15.00.

Один из дней форума будет посвящен военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации с иностранными государствами.

По обновленной программе пройдет конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами «Дронбиатлон».

На базе многофункционального огневого центра будут представлены возможности стрелкового оружия.

Программа авиационного кластера будет представлена динамическим показом перспективных образцов авиационной техники.

В программе форума традиционно примут участие авиационные пилотажные группы ВКС России и летчики-испытатели предприятий авиационной промышленности.

Мероприятия с динамическим показом ВВСТ пройдут во всех военных округах и на Северном флоте.