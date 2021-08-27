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Динамический показ военной техники. День 4

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Начало: 14:50 27.08.2021
Кирилл Кунецкий
Динамические показы будут проходить каждый день до 28 августа, они разделены по тематике и привлекаемой технике.
Динамический показ военной техники. День 4
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В рамках динамической программы форума на полигоне Алабино пройдет первый этап конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр, а также будут проведены динамические показы ВВСТ танковых и мотострелковых войск, ВДВ, войсковой ПВО, РВиА, огнеметных средств РХБЗ, инженерных войск, военной автомобильной техники. Динамическая программа стартует в 15.00.

Один из дней форума будет посвящен военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации с иностранными государствами.

По обновленной программе пройдет конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами «Дронбиатлон».

На базе многофункционального огневого центра будут представлены возможности стрелкового оружия.

Программа авиационного кластера будет представлена динамическим показом перспективных образцов авиационной техники.

В программе форума традиционно примут участие авиационные пилотажные группы ВКС России и летчики-испытатели предприятий авиационной промышленности.

Мероприятия с динамическим показом ВВСТ пройдут во всех военных округах и на Северном флоте.

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