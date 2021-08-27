Динамический показ военной техники. День 4
В рамках динамической программы форума на полигоне Алабино пройдет первый этап конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр, а также будут проведены динамические показы ВВСТ танковых и мотострелковых войск, ВДВ, войсковой ПВО, РВиА, огнеметных средств РХБЗ, инженерных войск, военной автомобильной техники. Динамическая программа стартует в 15.00.
Один из дней форума будет посвящен военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации с иностранными государствами.
По обновленной программе пройдет конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами «Дронбиатлон».
На базе многофункционального огневого центра будут представлены возможности стрелкового оружия.
Программа авиационного кластера будет представлена динамическим показом перспективных образцов авиационной техники.
В программе форума традиционно примут участие авиационные пилотажные группы ВКС России и летчики-испытатели предприятий авиационной промышленности.
Мероприятия с динамическим показом ВВСТ пройдут во всех военных округах и на Северном флоте.