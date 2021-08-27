Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 2. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан: прямая трансляция

Сегодня, 27 августа, в рамках одного из самых зрелищных конкурсов АрМи-2021 - «Танкового биатлона» - проходит гонка вторых экипажей первых и вторых дивизионов. В 10:00 на трассу выйдут вторые экипажи первого дивизиона команд Сербии, Беларуси, Азербайджана и Казахстана

По итогам жеребьевки в первый дивизион вошли 11 команд из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Сирии и Узбекистана. Второй дивизион составили сборные Абхазии, Катара, Киргизии, Лаоса, Мали, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

По результатам жеребьевки первого дивизиона в заездах на синих танках в «Индивидуальной гонке» выступят сборные Азербайджана и Сирии, на красных - Китая, Вьетнама и Сербии, на зеленых будут соревноваться сборные России, Казахстана и Венесуэлы, на желтых - Белоруссии и Узбекистана.

Во втором дивизионе на синих танках выступят Абхазия и Мали, на желтых - Киргизия и Южная Осетия, на красных - Лаос и Катар, на зеленых - Таджикистан и Мьянма.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа «Индивидуальная гонка».