Случайно нажатая ссылка: какую опасность представляют мобильные микрозаймы

Долг, о котором вы не знали, и телефонный счет, стремительно уходящий в минус. Таким последствиями может обернуться так называемый мобильный микрозайм.

Причем, об оформлении такого можно не подозревать. Иногда это выглядит как, например, случайно нажатая ссылка из СМС с предложением услуги.

На деле - срабатывает тот самый «сравнительно честный способ отъема денег у населения». Как счет на мобильном телефоне может стать бездонной бочкой. Так, Денис Куприянов из Южно-Сахалинска обнаружил задолженность на своем номере после возвращения из командировки. Телефоном пользовался его 9-ти летний сын. Ребенок проспонсировал блогера.

Через несколько дней сумма долга возросла до 3500 рублей. Таковы проценты в онлайн микрозаймах. Они в десятки раз больше чем в классическом банке. При этом мобильный оператор выходит сухим из воды.

Некоторые операторы позволяют своим абонентам оплачивать продукты или различные услуги, даже при отрицательном балансе. Это ЖКХ, платежи в интернет-играх и благотворительность.

Теперь Татьяна должна 60 тысяч рублей, при этом денег в кредит она не брала. В распоряжении мошенников оказался ее паспорт. При помощи фоторедактора они сделали подлог и оформили займ.

Таких должников как Татьяна становится все больше. При этом необязательно терять паспорт или банковскую карту. Количество обманутых по стране пропорционально новым способам кредитования.

Раньше для получения кредита требовалось личное присутствие заемщика. Проверялась кредитная история, доходы, поручители. Сейчас его можно оформить имея под рукой только смартфон.

Многие микрофинансовые организации при подаче заявки паспорт не просят, только персональные данные, номер телефона, адрес электронной почты и счет, куда перевести средства. Доказать невиновность и избавиться от долговых кандалов все же можно.

При этом существуют факты, когда и настоящие заемщики обманывают, пытаясь потом избежать последствий.

Эксперты говорят о незащищенности персональных данных россиян. Досье, практически, на каждого гуляет в интернете. Это происходит не только после взлома аккаунтов и сайтов. Люди сами отдают реквизиты.

Например, при регистрации на фишинговых сайтах - точных копиях оригинальных ресурсов. Но россияне могут получить право заранее отказаться от любых кредитов. Такой документ готовят депутаты и участники финансового рынка. Есть предложение вообще ограничить дистанционные способы выдачи займов. Эксперты считают - это не выход.

Не исключено, что после принятия законов появятся и новые инструменты обмана. Ведь еще век назад Ильф и Петров устами великого комбинатора заявляли о существовании четырехсот сравнительно честных способов отъема денег у населения.