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Воды не боятся: как российские БМП-3 преодолели сложные препятствия конкурса «Суворовский натиск»

Константин Худолеев
05:40 27.08.2021
Новейшие БМП-3 российская команда впервые привезла на соревнования в Китае.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сильнее и выше — если бы судьи оценивали прыжки российских боевых машин на полигоне в Китае, то сборная набрала бы немало дополнительных баллов за технику. Пока боевым машинам пехоты не взлететь, но поплавать приходится несколько раз за одну гонку.

Это маневр десятки раз отработанный на тренировке — боевые машины даже не сбавляют скорость перед водной преградой. На всякий случай сухопутные войска Китая держат у воды наготове целую спасательную команду, мощности которой хватит, чтобы вытянуть даже танк.

Российские военнослужащие впервые привезли в Китай новейшие БМП-3. Пока на трассе команда России, китайские рейнджеры скучают, глядя в экраны мобильных телефонов, а на их броне приземляются птицы. Помощь российской команде не требуется.

Хозяева трассы, военнослужащие Народно-освободительной армии Китая, разметают гусеницами фонтаны из песка, а затем и сами ныряют в бассейн.

«Суворовский натиск» — испытание не менее зрелищное, чем «Танковый биатлон». За каждую не выбитую мишень назначают дополнительные круги. За неправильно пройденные препятствия — штрафные красные флаги. Помимо России, все команды выступают на китайской технике, аналоге БМП-2. Водную преграду далеко не все преодолели с первого раза.

Шаг назад на крутом подъеме, переключение скорости, новая попытка взобраться на вершину… Арбитр устал держать штрафной флаг , а экипаж спасательного тягача завел двигатель. Но участники заезда вновь пытаются выкарабкаться на берег. Хоть и со скрипом, команда избежала дисквалификации. Российская сборная на этом препятствии чувствует себя как экипаж корабля.

«В связи с тем, что двигатель у данного БМП находится в корме, то есть при разгоне БМП-2 она заныривает в воду, а БМП-3, она плашмя ложится на водную гладь», — объясняет главный тренер команды России в конкурсе «Суворовский натиск» Алексей Черепнин.

Это вторая индивидуальная гонка боевых машин пехоты, которые сражаются за медали в конкурсе «Суворовский натиск». Лучшее время на трассе показали хозяева полигона, российская команда на втором месте, за третье боролись Белоруссия и Венесуэла.

Заезд завершен — в парк отправляются и китайские спасатели, готовые сами броситься в воду при первой необходимости. После прыжков и заносов, в которые срывались российские и китайские БМП, трассе потребуется косметический ремонт.

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