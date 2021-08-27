Биолог объяснила, как получить «золотую броню» от COVID-19

Люди, которые болеют коронавирусом, не должны проходить вакцинацию. Однако случаются ситуации, когда заболевание началось без заметных симптомов, и человек идет на прививку, не подозревая о наличии COVID-19. Что делать в таком случае, рассказала в беседе со Sputnik доктор биологических наук Анча Баранова.

Как отметила эксперт, если переболевший коронавирусом человек пойдет на прививку, то он может получить «золотую броню» - максимальный и длительный иммунный ответ. Но если коронавирус попал в организм совсем недавно, то на это рассчитывать не стоит.

«А вот если вакцинировать первой дозой пациента, который только что подхватил коронавирус и об этом пока не подозревает, то болеть он будет так же, как и в отсутствие прививки», - рассказала Баранова.

В таком случае вакцина не успевает сформировать иммунный ответ, и протекание болезни будет зависеть только от личного иммунитета. Здесь появляется дополнительная опасность – человек может долго списывать симптомы коронавируса на последствия прививки вместо того, что приступить к лечению COVID-19.

Избежать этой ситуации просто – надо сдать ПЦР-тест непосредственно перед вакцинацией. Если сомнения появились уже после вакцинации, то сдать тест все равно стоит, чтобы точно знать, что речь идет о заболевании COVID-19, и последствия прививки не имеют отношения к состоянию здоровья, заключила эксперт.