СК РФ опроверг слухи, что «орского маньяка» видели в Москве и области

Следствие не располагает подтвержденными данными, что «орский маньяк» Валерий Андреев находится в Москве или в Подмосковье. Информация о том, что убийцу видели минувшей весной в этих районах много раз появлялась в различных СМИ.

«Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет», - сообщили в главном управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ РИА Новости.

Валерий Андреев находится с 2012 года находится в федеральном розыске, а с 2019 года уже объявлен и в международный. Он входит в список самых опасных не пойманных преступников России, который составляет МВД РФ. Мужчине уже заочно предъявлено обвинение в восьми убийствах, однако следствие не исключает, что на его счету может быть гораздо больше жертв.

По данным полиции Оренбурга, Андреев нападал на женщин чаще всего на дорогах или остановках. Его жертвами становились в основном девушки или женщины от 17 до 40 лет, которые ловили попутные машины. Гражданин РФ также занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах в списке Интерпола. За информацию, которая может помочь в поимке Андреева, МВД РФ обещает один миллион рублей, власти Оренбуржья - еще 500 тысяч.