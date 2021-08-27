В стране и мире ВМС США испытали двигатель второй ступени для гиперзвуковых ракет Иван Линдеманн Ранее на том же полигоне американские военные испытали двигатель первой ступени. © Фото: US Ministry Of Defence globallookpress Читайте нас на: ВМС США провели огневые испытания двигателя второй ступени для гиперзвуковых ракет. Испытания состоялись в штате Юта. Как сообщает пресс-служба Военно-морских сил, испытания твердотопливного двигателя прошли успешно. Ранее на том же полигоне американские военные испытали двигатель первой ступени. «Это знаменует собой успех испытаний обеих ступеней разрабатываемого ракетного ускорителя, а также системы управления вектором тяги твердотопливного двигателя», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы. Ранее военнослужащие США атаковали собственный фрегат в рамках учений SINKEX. Для проверки сил военные уничтожили списанный военный корабль Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Процесс уничтожения фрегата опубликован на официальном канале ВМС США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика