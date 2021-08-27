Посол России в США прокомментировал взрывы в Кабуле

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Кабуле. На этом фоне дипломат призвал нарастить усилия в борьбе с международным терроризмом.

«Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким погибших. Пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в заявлении Антонова на официальном сайте посольства.

Посол добавил, что терроризм является злом, которого не должно быть на земле. Дипломат напомнил, что победить его можно, лишь объединив усилия, и для этого потребуется полноценное международное взаимодействие.

В афганской столице и ее окрестностях в четверг, 26 августа, прогремело несколько взрывов. По данным СМИ, в результате погибло не менее 90 человек, включая американских военнослужащих, еще более 150 получили ранения. Президент США Джо Байден поручил готовить военный ответ.