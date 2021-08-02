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Жителей юга Европейской России ждет жара до 40 градусов

Валентина Пескова
07:25 02.08.2021
Как прогнозируют в Гидрометцентре, аномальные жаркие температуры задержатся в регионе на всю рабочую неделю.
Жителей юга Европейской России ждет жара до 40 градусов
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Юг Центральной России на этой неделе будет находиться под властью аномально жаркой погоды, когда столбик термометров поднимется до 40 градусов. При этом в Ростовской и Астраханской областях воздух прогреется аж до 42 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Самая «холодная» погода ожидается в Тамбовской области - до 35 градусов тепла, на три градуса выше - до 38 градусов - столбик термометра поднимется в Курской, Воронежской и Белгородской областях.

«В центральном Черноземье будет везде очень жаркой. В Липецкой области будет 38 градусов, в Саратовской области - до 40 градусов 2-3 августа», - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Южном федеральном округе сильная жара будет сохраняться в течение всех рабочих дней. В Ростовской и Астраханской областях температура поднимется до 42 градусов, в Краснодарском крае - до 40 градусов. на Черноморском побережье под влиянием моря жаркий воздух охладится до 28-30 градусов.

К концу текущей недели жара доберется до нижней Волги и юга Урала, где температура составит около 35 градусов.

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