Жителей юга Европейской России ждет жара до 40 градусов

Юг Центральной России на этой неделе будет находиться под властью аномально жаркой погоды, когда столбик термометров поднимется до 40 градусов. При этом в Ростовской и Астраханской областях воздух прогреется аж до 42 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Самая «холодная» погода ожидается в Тамбовской области - до 35 градусов тепла, на три градуса выше - до 38 градусов - столбик термометра поднимется в Курской, Воронежской и Белгородской областях.

«В центральном Черноземье будет везде очень жаркой. В Липецкой области будет 38 градусов, в Саратовской области - до 40 градусов 2-3 августа», - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Южном федеральном округе сильная жара будет сохраняться в течение всех рабочих дней. В Ростовской и Астраханской областях температура поднимется до 42 градусов, в Краснодарском крае - до 40 градусов. на Черноморском побережье под влиянием моря жаркий воздух охладится до 28-30 градусов.

К концу текущей недели жара доберется до нижней Волги и юга Урала, где температура составит около 35 градусов.