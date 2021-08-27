Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. С этой пятницы граждане страны могут вылететь в Чехию, Южную Корею и Доминикану, которые ранее были закрыты из-за ситуации с COVID-19.

Также РФ увеличит число регулярных перелетов в страны, которые были открыты ранее. В их числе Венгрия, Египет, Кипр, Таджикистан и Киргизия.

Ранее Чешская республика исключила Россию из числа стран с высоким риском по коронавирусу. Оно вступило в силу с 23 августа. После этого распоряжения граждане республики могут посещать Россию.

Двадцать четвертого июля Россия возобновила авиасообщение с Францией и Чехией.