Названа предварительная причина пожара в ярославской больнице

Курение могло стать причиной пожара в больнице в Ярославле, где скончались трое пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в больнице №3. По данным собеседника агентства, из здания были эвакуированы 90 человек.

Других подробностей не приводится. Известно, что в этой больнице лечатся пациенты с коронавирусом. Огонь, по данным МЧС, вспыхнул на втором этаже трехэтажного здания.